Borja Mayoral, máximo goleador histórico del Getafe en Primera

Mayoral, de 28 años, supera con esa cifra en un gol a Manu del Moral y Jaime Mata como los máximos goleadores históricos del club en Primera.

"Estoy feliz por la victoria y porque es un gol muy importante para mi. He superado un récord que venia buscando pero me quedo con los tres puntos que nos alzan en la clasificación. No he hecho muy buen partido, no he estado fino con pelota, pero he demostrado que la que tengo la marco", dijo Mayoral, al término del partido.

El delantero madrileño vive su quinta temporada con el Getafe tras su llegada en 2021. En total, lleva disputados 123 partidos oficiales con la camiseta azulona y ha anotado 44 goles.