Fútbol Internacional
31 de octubre de 2025 - 17:05

La convocatoria del Atlético de Madrid confirma la baja de Musso ante el Sevilla

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2376

Majadahonda (España), 31 oct (EFE).- La convocatoria de 23 jugadores de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, confirmó este viernes la baja de Juan Musso, por una faringoamigdalitis, para el partido de este sábado contra el Sevilla, con lo que se une en la lista de ausencias a Pablo Barrios, por una lesión muscular sufrida el pasado lunes.

Por EFE

El guardameta argentino no se ha entrenado por ese motivo en las últimas tres sesiones y tampoco está apto para el encuentro, con lo que sólo van citados dos porteros para el duelo de este sábado: Jan Oblak y Salvador Esquivel, cancerbero titular del filial de Primera RFEF, que también ejerce como tercero del primer equipo durante esta campaña.

La convocatoria está compuesta por esos dos porteros más los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Clement Lenglet, José María Giménez, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los medios Johnny Cardoso, Thiago Almada, Álex Baena, Conor Gallagher y Koke Resurrección; los extremos Giuliano Simeone, Carlos Martín y Nico González; y los delanteros Alexander Sorloth, Julián Alvarez, Antoine Griezmann y Giacomo Raspadori.