La convocatoria del Atlético de Madrid confirma la baja de Musso ante el Sevilla

El guardameta argentino no se ha entrenado por ese motivo en las últimas tres sesiones y tampoco está apto para el encuentro, con lo que sólo van citados dos porteros para el duelo de este sábado: Jan Oblak y Salvador Esquivel, cancerbero titular del filial de Primera RFEF, que también ejerce como tercero del primer equipo durante esta campaña.

La convocatoria está compuesta por esos dos porteros más los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Clement Lenglet, José María Giménez, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los medios Johnny Cardoso, Thiago Almada, Álex Baena, Conor Gallagher y Koke Resurrección; los extremos Giuliano Simeone, Carlos Martín y Nico González; y los delanteros Alexander Sorloth, Julián Alvarez, Antoine Griezmann y Giacomo Raspadori.