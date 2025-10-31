Los Ángeles 2028 presenta su equipo de producción para la inauguración y la clausura

Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El Comité Organizador de los Juegos de Los Ángeles 2028 anunció el equipo de producción para sus ceremonias de inauguración y clausura de la cita olímpica y paralímpica, encabezado por el británico Ben Winston, responsable de la entrega del testigo entre París 2024 y la ciudad californiana, y el estadounidense Scott Givens.