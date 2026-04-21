MEF ya dispuso fecha para pagos de salarios y beneficios sociales

Este jueves 23 de abril arrancará el cronograma de pagos de salarios y beneficios sociales correspondiente al presente mes, según detalló el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP).

Los desembolsos iniciarán en esa fecha con los veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa Adultos Mayores, según el calendario establecido oficialmente por la cartera económica.

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Cabe mencionar que el PGN 2026 contempla alcanzar a 370.000 adultos mayores, lo que representa cubrir más del 80% de la población que cumple con los requisitos legales. Los adultos mayores beneficiarios de este programa perciben G. 724.762 mensual, que representa el 25% del salario mínimo vigente hasta el mes de junio de G. 2.899.048.

Seguidamente, el viernes 24 percibirán sus haberes los jubilados de la Caja Fiscal. Al primer trimestre del año,

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Desembolso de salarios desde el lunes

De acuerdo con el cronograma del MEF, el lunes 27 de abril serán abonados los salarios a los funcionarios administrativos y el personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

El cronograma del MEF continuará el martes 28 con los desembolsos para Fuerzas Públicas, Poder Judicial y Gobernaciones; el miércoles 29 de abril proseguirá con servidores públicos del Ministerio de Educación y las Universidades Nacionales; mientras que el jueves 30 de abril se abonarán los Servicios Personales pendientes.

Las remuneraciones pagadas a los empleados públicos alcanzaron entre enero y marzo del presente año, G. 5,78 billones (US$ 889 millones), el incremento por ende fue del 9%, con respecto al mismo periodo del año pasado. Esta cifra representa el 63% de los ingresos tributarios del periodo, según el informe, es decir, de cada G 100 recaudados, G. 63 son para pagar salarios.

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Desde el Ministerio de Economía y Finanzas detallaron igualmente que los pagos están sujetos a la presentación, en tiempo y forma, de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).