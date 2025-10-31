Lucas Paquetá, culpable de falta de cooperación en investigación de la FA

La FA emitió un comunicado este viernes confirmando que una comisión independiente impuso una sanción al jugador por dos infracciones específicas del código federativo: no responder preguntas y no proveer la información requerida durante el proceso de investigación. Aunque el brasileño negó inicialmente ambos cargos, estos fueron finalmente probados tras la audiencia correspondiente.

A pesar de ser declarado culpable por falta de cooperación, Paquetá no enfrentará una multa económica. La sanción se limitará a una “advertencia” formal sobre su conducta futura. Es crucial destacar que esta resolución se da después de que, el pasado 31 de julio, la FA absolviera a Paquetá de los cargos originales de amaño de partidos, una acusación que conllevaba el riesgo de una potencial sanción de por vida.

La acusación principal, presentada en 2024, alegaba que el futbolista había buscado influir en el mercado de apuestas al recibir tarjetas amarillas intencionalmente en cuatro encuentros específicos de la Premier League: contra el Leicester City (12 de noviembre de 2022), el Aston Villa (12 de marzo de 2023), el Leeds United (21 de mayo de 2023) y el AFC Bournemouth (12 de agosto de 2023).

En el expediente se alegó que Paquetá “buscó directamente influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto u ocurrencia de estos partidos al intentar intencionadamente recibir una tarjeta (...) con el propósito indebido de afectar al mercado de apuestas”. El centrocampista del West Ham negó categóricamente estos cargos, y finalmente, la comisión reguladora de la FA los declaró no probados, lo que le permitió evitar una sanción deportiva mayor.

Fuente: EFE