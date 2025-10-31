Alfie Whiteman cuelga los guantes a los 27 para ser fotógrafo y cineasta

El guardameta británico fue un producto de la cantera de los ‘Spurs’ y tuvo experiencia internacional representando a Inglaterra en las categorías sub-17 y sub-19. Durante su extensa etapa con el club, Whiteman también tuvo dos períodos de cesión en el Degerfors de Suecia, aunque nunca logró establecerse como titular en el primer equipo del Tottenham.

El propio club oficializó su despedida este viernes a través de un mensaje en redes sociales: “Alfie Whiteman se ha retirado del fútbol para comenzar una nueva carrera como director y fotógrafo. Te deseamos todo lo mejor, Alfie”.

A pesar de su larga militancia en los Spurs, Whiteman solo tuvo una aparición oficial. Fue en la Liga Europa de 2020 bajo las órdenes del portugués José Mourinho, donde jugó sus únicos ocho minutos bajo los palos contra el Ludogorest. Entró al campo sustituyendo a su compatriota Joe Hart cuando el marcador ya reflejaba un 4-0.

Durante sus últimos años en el equipo, donde ejercía principalmente como tercer portero, Whiteman utilizó su tiempo para explorar talentos en clases de actuación, radiodifusión y, fundamentalmente, fotografía. Este enfoque alternativo dio frutos este mes de octubre, cuando fue contratado por la productora británica ‘Somesuch’.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La productora celebró su fichaje en redes sociales, indicando: “Con un ojo en sintonía para capturar momentos de conexión humana en lugares invisibles, el trabajo del director y fotógrafo Alfie se define por una curiosidad por cómo la cultura, la identidad y la comunidad se cruzan”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una carrera peculiar en la que el inglés compaginó dos pasiones con el fútbol, el cual, a partir de este viernes, pasará definitivamente a un segundo plano para permitirle despegar plenamente en su nueva vida como artista visual y cineasta.

Fuente: EFE