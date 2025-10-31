Paquetá, culpado por la FA

La FA comunicó ayer que una comisión independiente ha sancionado al jugador por dos violaciones del código de la federación, respecto a contestar preguntas y proveer información en dicha investigación.

El brasileño negó ambos cargos, pero estos han sido probados tras una audiencia. El pasado 31 de julio, la FA absolvió a Paquetá de los cargos de amaño de los que le acusaba y en los que enfrentaba una posible sanción de por vida.

La acusación alegó que Paquetá “buscó directamente influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto u ocurrencia de estos partidos al intentar intencionadamente recibir una tarjeta (...) con el propósito indebido de afectar al mercado de apuestas”.