Paquetá, culpado por la FA

Paquetá se niega a cooperar.
Gentileza

El brasileño Lucas Paquetá, del West Ham United, ha sido declarado culpable por la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) por no cooperar durante la investigación que le acusó de recibir a propósito tarjetas amarillas para que se beneficiaran económicamente conocidos suyos.

La FA comunicó ayer que una comisión independiente ha sancionado al jugador por dos violaciones del código de la federación, respecto a contestar preguntas y proveer información en dicha investigación.

El brasileño negó ambos cargos, pero estos han sido probados tras una audiencia. El pasado 31 de julio, la FA absolvió a Paquetá de los cargos de amaño de los que le acusaba y en los que enfrentaba una posible sanción de por vida.

La acusación alegó que Paquetá “buscó directamente influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto u ocurrencia de estos partidos al intentar intencionadamente recibir una tarjeta (...) con el propósito indebido de afectar al mercado de apuestas”.