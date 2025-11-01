3-0. El Fulham castiga a un Wolves en caída libre

El inglés aprovechó una buena asistencia del mexicano Raúl Jiménez, que lo dejó mano a mano con el portero, para definir con un disparo abajo que llegó a tocar Sam Johnstone.

Pasada la media hora del duelo, los visitantes iban a sufrir un nuevo revés tras la expulsión de Emmanuel Agbadou por une entrada cuando era el último defensor.

Vítor Pereira, recién renovado hasta 2028 pese a la delicada situación del club, movió el banquillo en el descanso en busca de un cambio de rumbo, pero no logró alterar la dinámica del encuentro.

En el minuto 62, el conjunto del oeste de Londres sentenció el partido por medio de Wilson, que aprovechó un rechace para rematar desde la frontal del área, y antes del final, el colombiano Mosquera marcó en su propia portería al no acertar en el despeje.

Con esta victoria, el Fulham cuenta con una ventaja de tres puntos sobre el descenso, mientras que el Wolverhampton no levanta cabeza y se mantiene como farolillo rojo.