Fàbregas: "Sobre el lanzador de penaltis no intervengo demasiado"

"Soy organizado, pero sobre el lanzador de penaltis he vivido muchas cosas. De compañeros que me lo pedían, otros sin confianza... no intervengo demasiado. El que tenga confianza. Es mala suerte en este caso. Otro día entrará. Pero gran partido de todos", dijo a DAZN tras el empate ante el Nápoles en el Diego Armando Maradona.

El Como la temporada pasada falló los dos penaltis que ejecutó, por lo que desde su vuelta a la Serie A no ha conseguid aún marcar desde los once metros.

"El año pasado fallaron Cutrone y Nico Paz... Son cosas que pasan. El que tenga confianza lo tira. Si luego va Diego Carlos igual intervengo y digo... 'eh, para que a lo mejor hacemos otra cosa'", añadió entre risas.

El técnico ensalzó el gran partido de los suyos: "No he visto que nadie haya jugado así contra el Nápoles en su casa. Y eso pese a nuestra juventud".

"A la gente le gusta hablar de los 100 millones gastados, pero nadie de que Diego Carlos llegó a 0 y el resto de la defensa por 1.5 millones en total. Jesús Rodríguez es el fichaje más caro de la historia del club y es su primera temporada en la élite, igual que Addai. Nico, segunda... Jugar así en el Maradona es increíble", destacó.

Y alabó el gran trabajo de Antonio Conte, entrenador del Nápoles con el que coincidió en el Chelsea, pese a un pequeño encontronazo que tuvieron durante el duelo: "Es muy bueno, ha evolucionado mucho. Hace 8 años que no trabajamos juntos y ha cambiado muchas cosas".

Conte recriminó a Fàbregas que sus jugadores se tiraban en el campo. "Vamos, Antonio. Sabes que no es así", respondió el técnico catalán.