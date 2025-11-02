3-1. El West Ham vuelve a ganar más de dos meses después

El West Ham, que se mantiene en descenso pese al triunfo, había perdido seis partidos y empatado uno desde que venció 0-3 al Nottingham Forest, precisamente con Nuno en aquel banquillo, en la tercera jornada de la Premier.

Para reclamar su primer triunfo desde que sustituyera a Graham Potter, el equipo de Espirito Santo tuvo que remontar a un Newcastle que ha frenado su racha de tres victorias consecutivas entre Champions, Premier y Copa de la Liga.

Y eso que los de Eddie Howe se adelantaron a los cuatro minutos, justo después de que Jarrod Bowen mandara un balón a la madera. Un disparo de Jacob Murphy, en el que Areola se quejó de que le dejaran pegarle tan fácilmente, abrió la lata y el murmullo en el London Stadium, que presagiaba la enésima derrota de la temporada.

Sin embargo, el equipo se rehizo antes del descanso, esquivando sinsabores como el penalti que pitó el árbitro y revertió el VAR después de apreciar que Thiaw le había quitado la pelota limpiamente a Bowen.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el minuto 35, Lucas Paquetá, entre los rumores de su posible marcha del equipo, igualó el encuentro con un disparo desde fuera del área, y justo antes del descanso Sven Botman se metió en su propia portería un centro de Aaron Wan-Bissaka.

Con 2-1 en el marcador, siempre estuvo más cerca el tercero de los 'Hammers' que el empate del Newcastle. A Freddie Potts se lo anularon por fuera de juego, pero sí hubo sentencia, ya en el alargue, cuando Tomas Soucek empujó en línea de gol un mal rechace de Nick Pope.

Con siete puntos, el West Ham es decimoctavo, a tres puntos de la salvación, mientras que el Newcastle sigue en tierra de nadie y es decimotercero con doce puntos, a cinco de los puestos de Champions League.