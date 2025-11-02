Autocrítica y reflexión antes de una semana importante con Lech Poznan y Real Madrid

La derrota frente al Villarreal ha dolido en el Rayo, especialmente por dos motivos. Uno porque se produjo en una segunda mitad para olvidar, con tres goles encajados en apenas nueve minutos, y dos porque frenó una buena racha de seis partidos oficiales sin perder que mantenían al equipo en su mejor momento de la temporada.

"Imprecisiones y errores nos han llevado a tirar el partido. Esto es una piedra en el camino. Debemos aprender de los errores porque esto es muy largo. Sabemos cuál es el camino y hay que seguir trabajando para cambiar esta dinámica negativa del partido. Supongo que cosas positivas habrá habido muchas, pero con una derrota así habrá más negativas", dijo Isi Palazón al término del partido.

El partido tuvo un dato negativo para Augusto Batalla, que dejó en 292 minutos sin encajar un gol en LaLiga y se quedó cerca del récord de imbatibilidad en la portería del equipo madrileño, que lo ostenta el macedonio Stole Dimitrievski con 345.

"Es un partido para seguir aprendiendo pero que no desvíe el foco. Que el árbol no tape el bosque. Hay que hacer la autocrítica necesaria pero tampoco hay que volverse tan loco cuando nos toca una tarde tan mala. Hay que tener tranquilidad porque esto es fútbol. A veces nos pasa a favor y otras veces en contra", dijo el arquero argentino.

Sin casi tiempo de asimilar la derrota, Iñigo Pérez ya trabaja desde este domingo en el próximo compromiso del equipo, que llega en solo cuatro días. Reciben al Lech Poznan polaco en la tercera jornada de la Liga Conferencia, en la que suman cuatro puntos en dos partidos.

Posteriormente, menos de 72 horas después, el Rayo regresará a Vallecas para recibir al líder de la Liga española, el Real Madrid, en un derbi que siempre es especial para las aficiones y que esta temporada llega justo antes del parón por selecciones, al que los franjirrojos quieren irse en una posición cómoda en la clasificación.