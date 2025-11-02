Chivu: "A Josep Martínez le viene bien estar con el grupo"

"Es un momento difícil, nosotros tratamos de ayudarle al mismo tiempo como club y como grupo, como plantilla. Pensamos también en la familia del fallecido porque es como tiene que ser", declaró a DAZN tras la victoria ante el Hellas Verona (1-2).

"Pensamos en 'Peppo', en su dificultad y en lo que será su dificultad durante el resto de su vida tratando de estar cerca de él, de darle un poco de apoyo anímico. Estar con el grupo le hace bien", añadió el técnico.

El meta valenciano, de 27 años, bajo investigación por homicidio imprudente, se entrenó desde el miércoles en la ciudad deportiva de Appiano Gentile pese a que el club le concedió libertad para volver a partir de la próxima semana.

Tras no estar entre los convocados ante el Fiorentina el miércoles por lo sucedido, Martínez estuvo a disposición de Chivu para el duelo ante el Verona, que vivió en el banquillo debido a la titularidad del suizo Yann Sommer.

El español celebró con total normalidad la agónica victoria de su equipo, en un círculo junto al resto de sus compañeros tras el gol cosechado en el último suspiro, en el minuto 94, en propia puerta del Verona.

El guardameta estaba el martes de camino al entrenamiento con el Inter cuando, poco antes de las 10.00 (9.00 GMT), colisionó en Fenegrò (Como, norte Italia) con Paolo Saibene, de 81 años, que circulaba con su silla de ruedas eléctrica por el arcén y que falleció en el acto.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es la de que el hombre sufrió un colapso o un ataque cardíaco que provocó la pérdida de control de la silla y su invasión de la carretera en el momento en el que pasaba Martínez.

Ahora el español está bajo investigación por posible homicidio vial imprudente. En Italia, este delito está tipificado en el artículo 589 del código penal y en caso de que la investigación determine que infringió alguna norma la pena podría ir de los 2 a los 7 años de cárcel.

Si, en cambio, se confirma que fue algo fortuito provocado por un giro imprevisible del fallecido, podría no tener responsabilidad penal.

El español dio negativo en todos los test de alcohol y drogas a los que se sometió en comisaría tras lo sucedido -procedimiento habitual en estos casos- y, al llegar a su domicilio, recibió la ayuda de un psicólogo del club 'nerazzurro'. Además, cerró sus perfiles en redes sociales.

Algunos testigos, como el conductor del vehículo inmediatamente posterior al de Martínez, confirmaron a la policía la marcha irregular del hombre en silla de ruedas eléctrica, según desvelaron medios locales.

El futbolista español intentó socorrer al hombre de 81 años, pero no pudo hacer nada para salvar su vida. Tampoco las emergencias médicas que llegaron al lugar del accidente, que solo pudieron confirmar la muerte del hombre.

El cuerpo del fallecido está a disposición de la Fiscalía de Como, que ya ordenó una autopsia y procedió al embargo de ambos vehículos y del teléfono del jugador.

Las autoridades trabajan también para verificar la velocidad a la que circulaba el coche del futbolista.