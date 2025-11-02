Clausura Argentino: Boca gana y comparte la punta

El cuadro santafecino había superado el viernes a Newell’s por 1-0 y se mantuvo como solitario líder por dos días, hasta que ayer el xeneize le dio alcance en la tabla de posiciones con su victoria.

En el Grupo B, Rosario Central lidera con comodidad luego de vencer el viernes a Instituto por 3-1, para alcanzar 30 unidades.

Por su parte, Deportivo Riestra no pudo seguirle el ritmo a Rosario y cedió tres unidades al perder con San Lorenzo de Almagro por 0-1, también en el arranque de la jornada 14 del torneo Clausura, el pasado viernes en el nuevo Gasómetro.

* Resultados de la fecha 14: Viernes: San Lorenzo 1-Riestra 0, Instituto 1-Rosario Central 3, Newell’s 0-Unión 1; Sábado: Aldosivi 3-Independiente Rivadavia 1, Barracas 2-Argentinos 0, Vélez 0-Talleres 1, Independiente 3-Atlético Tucumán 0: Domingo: Estudiantes 1-Boca 2, Godoy Cruz 0-San Martín SJ 0, River-Gimnasia LP.

* Programación para este lunes: Platense vs. Sarmiento, Defensa vs. Huracán, Central Córdoba vs. Racing, Banfield vs. Lanús y Belgrano vs. Tigre.

* Lideran la clasificación: Grupo A: Boca Juniors y Unión 23 puntos, Central Córdoba, Barracas y Estudiantes 21; Grupo B: Rosario Central 30, Deportivo Riestra 27, Lanús 26, Vélez 25, River y San Lorenzo 22.