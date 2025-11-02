LaLiga de España: Barcelona gana y acecha

Lamine Yamal (9’) y Ferran Torres (11’) aprovecharon los errores defensivos del conjunto ilicitano, que se mantuvo vivo gracias al tanto de Rafa Mir (42’) al filo del descanso y a las actuaciones del exguardameta azulgrana Iñaki Peña.

Ya en la segunda mitad, el inglés Marcus Rashford (61’) envió un torpedo contra la portería adversaria para certificar el triunfo del equipo blaugrana antes de visitar el miércoles al Brujas en Champions.

Con este triunfo, el Barça aumentó su puntuación en la tabla hasta los 25, cinco menos que el líder Real Madrid, que se impuso por 4-0 al Valencia el sábado en el Santiago Bernabéu, y dos más que el Villarreal (3º), que venció también 4-0 al Rayo Vallecano en La Cerámica.

Alavés frena al Espanyol

El Deportivo Alavés frenó en seco al RCD Espanyol (2-1) gracias a una gran primera parte en la que encarriló el choque con un gran despliegue de presión y fútbol que le dio mucho rédito aunque acabó reclamando el final del partido.

Denis Suárez abrió el marcador a los cinco minutos y Lucas Boyé, uno de los más destacados, consiguió el segundo antes del descanso.

Roberto recortó distancias en la segunda parte en la que el Espanyol metió atrás a los babazorros, que aguantaron y dieron un salto importante en la clasificación.

* Resultados: Viernes: Getafe 2-Girona 1; Sábado: Villarreal 4-Rayo 0, Atlético de Madrid 3-Sevilla 0, Real Sociedad 3-Athletic 2, Real Madrid 4-Valencia 0; Domingo: Levante 1- Celta 2, Alavés 2-Espanyol 1, Barcelona 3-Elche 1, Betis 3-Mallorca 0; Lunes: (17:00 hora paraguaya): Oviedo vs. Osasuna.