Mundial Sub 17 Qatar: Paraguay, listo para competir

Paraguay entrenó este domingo con mucho ímpetu y energía pensando en su debut en la Copa Mundial de la FIFA. Los dirigidos por Mariano Uglessich están mentalizados en poner el mayor esfuerzo y realizar un gran torneo.

Enfoque en la definición

La movilización se desarrolló en la cancha 4 del Complejo Al Ersal. Los entrenadores Uglessich y Ernesto Cristaldo trabajaron por separado con los delanteros y defensores, para luego realizar el ensayo en conjunto con el destaque de los movimientos tácticos y la insistencia en la definición.

Este Mundial Sub 17 será la primera edición en contar con 48 selecciones, el doble de equipos que participaron en el de 2023 en Indonesia.

Será un campeonato sin precedentes que reunirá a 9 países asiáticos (AFC), 10 africanos (CAF), 8 de la Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe), 7 de la Conmebol (Sudamérica), 3 oceánicos (OFC) y 11 europeos (UEFA).

