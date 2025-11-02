Premier League: City queda a seis del líder

El noruego Erling Haaland fue la figura del partido, con un doblete (minutos 17 y 33), en ambos casos con aceleraciones fulgurantes y dos brillantes asistencias del francés Rayan Cherki.

Entre medias el Bournemouth había igualado momentáneamente por medio del estadounidense Tyler Adams (33), mientras que Nico O’Reilly puso el tercero en el 60.

El City no tiene asegurado acabar segundo esta jornada ya que hoy se disputará el último partido y allí jugará el Sunderland (7º), que tiene dos puntos menos que los Sky Blues y que se convertirá en el nuevo segundo clasificado si gana en casa al Everton (15º).

Recaída del Newcastle

En el otro partido de este domingo, el Newcastle sufrió una recaída de sus males al perder 3-1 en el campo del West Ham. Las Urracas, que llevaban tres victorias consecutivas, caen al decimotercer lugar de la clasificación, muy lejos de su objetivo de principios de curso.

Jacob Murphy adelantó al Newcastle en el minuto 4, pero los Hammers consiguieron remontar antes del descanso, con un tanto del brasileño Lucas Paquetá (35’) y un gol en contra de Sven Botman (45+5’).

El West Ham, que estaba en zona de descenso desde hace semanas, selló su triunfo con un gol del checo Tomas Soucek en el 90+7.

* Resultados: Sábado: Brighton 3-Leeds 0, Burnley 0-Arsenal 2, Crystal Palace 2-Brentford 0, Fulham 3-Wolverhampton 0, Nottingham 2-Manchester United 2, Tottenham 0-Chelsea 1, Liverpool 2-Aston Villa 0; Domingo: West Ham 3-Newcastle 1, Manchester City 3-Bournemouth 1; Lunes: (17:00 hora paraguaya) Sunderland vs. Everton.