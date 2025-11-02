Serie A de Italia: El Milan sigue con vida

El meta francés se erigió como el héroe de un equipo que, con un tanto de Pavlovic al filo del descanso, sumó tres puntos cruciales para acercarse al líder, el Napoli, que pinchó esta jornada en su estadio frente al Como (0-0).

Maignan evitó que el Roma quitara ese honor al Napoli. Con una victoria en San Siro, podía asaltar la primera plaza y alejar al Milan, que a su vez necesitaba los tres puntos para recuperarse de tres empates en los últimos cuatro puntos.

* Principales posiciones: Napoli 22, Inter, Milan y Roma 21; Bolonia y Juventus 18, Como 17, Udinese 15, Cremonesse 14, Sassuolo, Atalanta y Torino 13 unidades.