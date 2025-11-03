03 de noviembre de 2025 - 19:00
0-0. Oviedo y Osasuna empatan sin goles en el cierre de la undécima jornada
Oviedo (España), 3 nov (EFE).- El Oviedo y Osasuna empataron este lunes sin goles en el partido de cierre de la undécima jornada de LaLiga EA Sports (Primera División), disputado en el estado Carlos Tartiere.
El Oviedo acumula cuatro jornadas seguidas sin ganar y firma su segundo empate consecutivo, que lo mantiene penúltimo en la tabla con 8 puntos en 11 jornadas.
Osasuna, que consiguió sumar tras dos derrotas consecutivas, pierde un puesto y es decimoquinto con 11 unidades.