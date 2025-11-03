1-1. El Sunderland pierde la oportunidad de auparse a la segunda plaza

Una dinámica que contrastaba con la de los 'black cats', la gran revelación de este inicio de temporada, que llegaban pletóricos de moral al encuentro tras imponerse en la última jornada por 1-2 al Chelsea con un gol en el tiempo de prolongación del marroquí Chemsdine Talbi.

Toda una declaración de intenciones de los del francés Regis Le Bris que no impidió que el Sunderland se viese desbordado de partida por un Everton que antes de cumplirse el minuto de juego ya dispuso de una clara ocasión para adelantarse en el marcador en las botas de James Garner.

Nada pudo impedir, sin embargo, que los 'toffees' plasmasen finalmente su superioridad sobre el terreno de juego en el tanteador con un gol del senegalés Iliman Ndiaye, que estableció a los quince minutos el 0-1 con un sensacional zurdazo.

Ventaja que los de David Moyes, exentrenador, entre otros, de la Real Sociedad, pudieron doblar siete minutos más tarde con un remate desde la frontal de Jack Grealish que se estrelló en el poste.

No fue la última ocasión de los visitantes que a los veintiocho minutos rozó de nuevo el gol en un remate del delantero francés Thierno Barry, exjugador del Villarreal, que se marchó alto.

Ocasiones y más ocasiones que, curiosamente, parecieron destensar al Everton que poco a poco fue cediendo la manija del encuentro a un Sunderland, que más a base de fe que de buen juego fue arrinconando a su rival.

Un asedio que tuvo su premio en el arranque de la segunda mitad con el gol del centrocampista suizo Granit Xhaka, que firmó a los cuarenta y seis minutos el que a la postre sería el definitivo 1-1 con un remate desde la frontal del área que acabó en el interior de la portería tras rozar en un defensor.

Empate que acentuó el acaso del Sunderland que buscó, sin acierto, el segundo gol que le hubiera permitido escalar hasta la segunda plaza de la clasificación.

Una tabla en la que finalmente los 'black cats' tendrán que 'conformarse' con ocupar la cuarta plaza, la última que da acceso a la Liga de Campeones, tras sumar un empate, que parecía muy lejano, tras la sobresaliente puesta en escena de un Everton que no acaba de distanciarse de la parte baja de la tabla.