El Arsenal-Crystal Palace de Copa de la Liga se jugará el 23 de diciembre

El Palace se tiene que medir al Shelbourne en la Liga Conferencia el 11 de diciembre, tres días después al Manchester City en la Premier League, el 18 de diciembre al KuPs en la competición europea y el 21 de diciembre al Leeds United en la Premier, por lo que pidió que el encuentro ante el Arsenal, en lugar de jugarse el 16, se disputara el 23.

Pese a que los 'gunners' se opusieron, finalmente tendrán que jugar dos días antes de navidad y dos después de enfrentarse al Everton en la Premier League.

Los de Mikel Arteta jugarán el 21 de diciembre frente al Everton, el 23 contra el Palace por un puesto en las semifinales de la Copa de la Liga y el 27 de diciembre contra el Brighton & Hove Albion de nuevo en competición liguera.