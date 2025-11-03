03 de noviembre de 2025 - 17:55
El Oviedo (Grupo Pachuca) y el Osasuna empatan sin goles al descanso en la Liga española
Oviedo (España), 3 nov (EFE).- El Oviedo y el Osasuna empatan este lunes sin goles, 0-0, al final de los primeros 45 minutos en el Estadio Carlos Tartiere, de la capital asturiana; un punto que no serviría a los ovetenses para abandonar los puestos de descenso de LaLiga EA Sports (Primera División española).
Aarón Escandell protagonizó una parada salvadora para evitar el 0-1 de Ante Budimir, de cabeza, en el minuto 28. Antes, Osasuna tuvo que sustituir en el minuto 13 al centrocampista Lucas Torró, que se retiró lesionado tras chocar con el venezolano Salomón Rondón en una disputa aérea.