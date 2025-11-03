El Real Madrid ultima detalles sin 'espias' y vuela a Liverpool

Por petición de Xabi Alonso, el Real Madrid modificó su plan de viaje habitual cuando juega de visitante en la Liga de Campeones. El técnico, que solamente disponía con todos sus jugadores disponibles para preparar los detalles tácticos del duelo europeo en Anfield el lunes, optó por hacerlo en casa y trabajar con más intensidad que las sesiones en víspera del partido en el escenario de la cita.

Retrasó a última hora de la mañana la sesión el técnico madridista para que sus jugadores, tras entrenar y conocer la convocatoria, comiesen juntos en la Ciudad Real Madrid, descansarán brevemente y partieran juntos hacia el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para realizar el vuelo a Liverpool.

En lo deportivo, Mastantuono fue la gran ausencia de la sesión, al sumarse en la enfermería a Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger. Los dos últimos se adentran en la parte final de la recuperación de sus lesiones musculares, pero siguen ejercitándose en solitario en el interior de las instalaciones, fuera de la dinámica de grupo.

El resto de plantilla se ejercitó con intensidad, con gran ambiente en la ciudad deportiva de Valdebebas, disfrutando de la buena racha que tiene al Real Madrid líder en LaLiga EA Sports e invicto en la Liga de Campeones, con pleno de triunfo en las tres jornadas disputadas.

Arrancaron la mañana con trabajo en el gimnasio de fuerza y activación, antes de seguir sobre el césped con rondos, ejercicios de posesión y presión que dieron pase a la parte que Xabi Alonso quiso esconder de posibles 'espías' que siguieran el entrenamiento de haberse completado en Anfield en la tarde del lunes. El técnico dedicó una parte del entrenamiento a preparar aspectos tácticos para un partido en el que se espera que regrese al 4-4-2, apostando por la entrada de un centrocampista más en su sistema.

El último entrenamiento del Real Madrid lo cerraron afinando puntería sus jugadores, con partidos en un campo de espacios reducidos y series de remate tras centro que pusieron a prueba a Thibaut Courtois y Andriy Lunin, única novedad en la convocatoria tras ser baja por sanción en LaLiga ante el Valencia.

Desde las 19:15 horas en la sala de prensa de Anfield, un estadio que conoce a la perfección Xabi Alonso de su etapa como futbolista, el técnico tolosarra comparecerá con un jugador que el Real Madrid ha optado por no desvelar.