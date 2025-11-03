Más de 700 policías para el Aston Villa-Maccabi Tel Aviv

En este encuentro las fuerzas de seguridad y autoridades locales desaconsejaron la presencia de afición visitante, por los posibles disturbios que podrían provocar. Esta decisión fue criticada por el Gobierno británico, que hizo todo lo que tuvo en su poder para revocarla, pero fallidamente.

El propio Maccabi confirmó más tarde que rechazaría las entradas en caso de que las recibiera, dada la atmósfera hostil que se había formado.

La policía de la ciudad desplegará cuerpos policiales, caballos, perros, drones y coches con el objetivo de mantener la paz frente al desorden y las protestas que ya hay organizadas.

Varias asociaciones a favor de Palestina han programado una protesta para pedir que se suspenda el encuentro.

El comandante de la policía de Birmingham, Tom Joyce, aseguró que son conscientes de las protestas que hay planeadas y que tienen un dispositivo en marcha para "encontrar el equilibrio entre el derecho a protestar con su deber de proteger a todas las comunidades de la ciudad".

Joyce también subrayó que los oficiales que se desplegarán tienen experiencia en partidos de alto rango y manifestaciones y que durante varias semanas han estado trabajando con diferentes grupos locales para conocer sus opiniones y preocupaciones con vistas al partido.

"Nuestro objetivo a la hora de planear este partido es asegurarnos que la gente puede disfrutarlo a la vez que continuamos manteniendo a la gente de Birmingham segura", añadió Joyce.

Por su parte, Naeem Malik, presidente de la campaña solidaria con Palestina en West Midlands, aseguró que las peticiones para suspender este partido han sido "ignoradas" pese a los riesgos que conllevan y que urge que los activistas se unan para protestar contra ello.