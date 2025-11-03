Slot: "El año pasado ya vi a un gran Real Madrid, ahora también"

"El año pasado jugamos contra un Real Madrid con muchas lesiones, este año no", manifestó el entrenador holandés este lunes en rueda de prensa.

"Es difícil compararlos porque la temporada tenían muchos jugadores lesionados. Aun así veo muchas similitudes entre los dos equipos. Xabi (Alonso) ha hecho un gran trabajo, pero Carlo (Ancelotti) también, ganó muchas cosas. Han añadido nuevos jugadores que pueden cambiar partidos. El año pasado ya vi un gran Real Madrid y ahora también. Siempre han sido grandes en esta competición. Son un gran equipo, pero nosotros también".

Sobre Trent Alexander-Arnold, que es duda para el partido y que vuelve a Anfield meses después de dejar el Liverpool, Slot subrayó que le dará una "cálida bienvenida".

"Tengo grandes recuerdos de él como jugador y como persona, muchos recuerdos positivos con él trabajando. Le he visto por la tele también muchos años como jugador del Liverpool. Le daré una bienvenida cálida, tenemos que ver si va a jugar y ver cómo le recibe el público, eso no lo puedo saber".

El preparador holandés fue preguntado por el impacto que puede tener un futbolista como Vinícius Júnior y sobre su enfado cuando fue sustituido en el Clásico hace una semana.

"Si pienso en el Clásico, lo primero que se me viene a la cabeza no es cómo Vinícius fue sustituido. En lo que pienso es que fueron dos equipos muy fuertes con jugadores muy buenos. Vinícius es rápido como un rayo, muy bueno en el uno para uno y puede encarar a varios. Contra la Juventus tenía a cuatro encima y encontró sitio para disparar", dijo sobre el brasileño, que ha marcado cinco goles al Liverpool en sus duelos en Champions.

Es una semana importante para el Liverpool porque solo han ganado dos de los últimos ocho partidos y porque, tras medirse al Aston Villa este sábado y ganar, tienen al Real Madrid este martes y al Manchester City el domingo.

"No estoy pensando en el domingo a la hora de hacer la alineación de mañana. Hay cuatro días después para ese partido. La alineación de mañana no va a tener nada que ver. Lo bueno es que ganamos el sábado y ya era hora de que ganáramos de nuevo".