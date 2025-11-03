Xabi Alonso regresa a Anfield: "Intento que las emociones no me puedan demasiado"

"Intento que las emociones no me puedan demasiado, quiero estar concentrado en el partido y enfocarlo como el resto, que no cambie la preparación y la conexión con los jugadores. Luego, lo que tenga que pasar, pasará, pero intento distanciarme de la emocionalidad que tienen estos partidos cuando voy a Anoeta o Anfield, estadios donde tienes conexión", reconoció en la sala de prensa del estadio del Liverpool.

Feliz por regresar como técnico del Real Madrid, Xabi dijo que "siempre sabe bien volver a un sitio donde te han querido tanto", y más aún para dirigir a uno de los dos grandes del fútbol europeo que se enfrentan en la Liga de Campeones.

"Por una parte es un clásico, un partido grande del fútbol europeo, Liverpool-Real Madrid por historia, por presente, es un partido que gusta ver a los aficionados. Tanto Trent como yo tenemos nuestra historia en el Liverpool y siempre sabe bien volver a un sitio donde te han querido tanto. Venimos a lo nuestro que es a hacer un buen partido y sacar un buen resultado", dijo.

Agradecido años después a lo que vivió en el Liverpool gracias a la apuesta de Rafa Benítez como entrenador, Alonso recordó aquella etapa que le inspiró para convertirse en técnico.

"No fue un paso insustancial. Con Rafa estuve cinco años y aprendí mucho del fútbol de élite, de lo que no es solo jugar los partidos, pensarlos, prepararlos y además de despertar esa curiosidad me ayudó para estar aquí en estos momentos. Si te gusta el fútbol, te gusta jugar en un club como este, en los grandes de Europa como Liverpool y Real Madrid. Fueron años muy buenos que recuerdo y me ayudan en el día a día como entrenador", aseguró.

Y recordó una de las finales icónicas de la historia de la Liga de Campeones, el 'milagro de Estambul', donde el Liverpool se proclamó campeón tras ir perdiendo 3-0 al descanso.

"Nos habíamos clasificado para jugar la final y el ultimo partido de liga, ante el Tottenham, Gerrard falló un penalti. A la semana siguiente jugábamos la final de la Champions y Rafa designó que el lanzador era yo o Kewell. Cuando se produjo el penalti, Harry ya no estaba porque le habían cambiado y me tocaba a mí, sin haber tirado ningún penalti en el fútbol profesional", recordó.

"A la segunda entró. Probablemente cambió mi historia como jugador y la del Liverpool también porque fue el 3-3 de aquella final inolvidable", añadió.