5-0. El Salvador no puede con Corea del Norte y debuta con derrota

El equipo centroamericano apenas pudo crear ocasiones durante todo el partido y fue muy inferior a los norcoreanos, que en la primera parte dejaron encarrilado el partido con los goles de Kang-Rim Ri y Yu-Jin Kim, de penalti.

Tras la reanudación, los pupilos de Juan Serrano siguieron sin encontrar sensaciones y acabaron claudicando tras tres goles más, obra nuevamente de Kang-Rim Ri (min.68) y Yu-Jin Kim (min.88), y otro más de Il-Bok Han (min.90+5), para cerrar la 'manita' en el marcador.

Además de la derrota, otra de las noticias negativas de la tarde en El Salvador fue la lesión del centrocampista Rafael Inojosa, que tuvo que ser sustituido en el minuto 79 por Ovidio Hernández.