Bellingham, jugador más joven que alcanza 50 partidos en la 'Champions'

Bellingham marcó un nuevo récord con 22 años y 128 días, titular en Anfield en su partido 50 en la Liga de Campeones, 23 disputados con el Borussia Dortmund y 27 con el Real Madrid.

Su debut en el torneo se produjo el 20 de octubre de 2020 en Roma, con una derrota del Dortmund frente al Lazio. Su balance en la competición son 27 encuentros ganados, 8 empatados y 15 perdidos.

El registro de Bellingham supera el logrado por Casillas, que alcanzó 50 partidos en la Liga de Campeones con 22 años y 155 días, por delante de Cesc Fábregas, que lo logró con 22 años y 331 días, y Kylian Mbappé que lo hizo con 22 años y 339 días.