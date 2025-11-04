El técnico del Arsenal solicita cambio de fecha del partido ante el Everton de diciembre

"Esperemos que muevan nuestro partido de la Premier, porque jugar dos días después no tiene sentido", señaló Arteta en rueda de prensa previa al choque de la Liga de Campeones frente al Slavia Praga.

El técnico español considera que jugar ambos partidos con apenas 48 horas de diferencia "no tiene ningún sentido" y pidió a la Premier League que reconsidere la programación.

"Estoy seguro de que aplicaremos los principios de proteger primero a los jugadores, luego a los aficionados, y garantizar igualdad de condiciones para todos los clubes", añadió Arteta, dejando en manos de la directiva del club la petición formal a la Premier League.

El Arsenal recibirá al Crystal Palace en el Emirates Stadium el 23 de diciembre, después de visitar Goodison Park el 21 de ese mismo mes para medirse al Everton en la liga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En una situación similar se encuentra el conjunto de Oliver Glasner, que además tiene un duelo de Liga Conferencia el 18 de diciembre en casa ante el KuPS finlandés.

Por su parte, la English Football League (EFL, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la "expansión de las competiciones europeas" sin la debida coordinación con las ligas nacionales, asegurando que los conflictos de calendario "ya son totalmente inevitables".

Arteta insistió en que su petición no busca privilegios, sino "preservar la integridad competitiva" y el rendimiento de sus jugadores en un mes de diciembre particularmente exigente para los clubes ingleses.