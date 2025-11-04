Mundial Sub 17 Qatar: Un debut de Paraguay, que invite a soñar en grande

Un debut triunfal que invite a soñar en un Mundial Sub 17 histórico para Paraguay es la premisa de los integrantes del seleccionado nacional de la categoría, que el miércoles saltan a la cancha para medir a Uzbekistán, a las 10:00 hora de nuestro país.

Tras varios días de adaptación, entrenamiento y trabajo sacrificado, llegó el momento esperado, el tan ansiado debut en el Mundial, en una tierra tan lejana, pero con el pensamiento y la ilusión de dejar muy en alto el nombre de Paraguay en el torneo mundialista.

La selección paraguaya Sub 17 entrenó por última vez este martes a doble turno en la ciudad de Doha, ajustando los detalles para el primer encuentro por el Grupo J, ante Uzbekistán.

La movilización comenzó con palabras del coordinador de las Selecciones Juveniles de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Elvio Paolorosso, valorando el trabajo previo al Mundial realizado por jugadores y cuerpo técnico, además, les remarcó el compromiso de participar en una cita de este nivel apuntando a dejar en alto al país y al fútbol paraguayo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ajuste táctico

Los trabajos en campo iniciaron con movilidad y liberación por parte de los fisioterapeutas, para luego pasar al calentamiento liderado por el preparador físico Raúl Amarilla, con ejercicios pre competitivos y trabajos con balones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El entrenador Mariano Uglessich junto con su asistente Ernesto Cristaldo fueron guiando la práctica haciendo pausas en los movimientos tácticos que vienen ensayando en cada entrenamiento, haciendo los ajustes a la estrategia a utilizar en el partido inaugural.

La segunda presentación de la Albirroja será el 8 de noviembre frente a Panamá, a las 12:15, y cierra la fase de grupos contra Irlanda el 11 de noviembre, a las 10:30 en la cancha 5.