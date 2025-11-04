“Noticia alentadoras” de la lesión de Le Normand, que “puede” ser “un pequeño susto”

“Hay noticias alentadoras por lo que puede escuchar y averiguar. Puede que sea un pequeño susto, ojalá, esperemos, Dios quiera, porque lo necesitamos a él, como a todos los compañeros, porque la temporada es larga y recién esta empezando”, declaró el central uruguayo en zona mixta.

Le Normand fue sustituido en el minuto 25 del encuentro de este martes en la Liga de Campeones contra el Union Saint Gilloise, precisamente por Giménez, “por un traumatismo indirecto (hiperextensión) en la rodilla izquierda, que será valorado por los servicios médicos en las próximas horas”, según informó el parte médico del Atlético de Madrid.