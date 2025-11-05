El Crystal Palace solicita cambio de fecha del partido ante el Leeds del 21 de diciembre

"Estamos intentando lo mismo que el Arsenal y poder mover nuestro partido del Leeds al sábado y así no tener solo dos días de descanso. Todavía no hemos recibido respuesta de la Premier", explicó Glasner en la rueda de prensa previa al duelo ante el AZ Alkmaar.

Entre el 7 y el 23 de diciembre, el Crystal Palace disputará seis partidos y tendrá algo más de 48 horas de descanso entre el encuentro contra el Leeds y el de la Copa de la Liga ante el Arsenal.

Antes, el Palace jugará el jueves 18 de diciembre contra el KuPS finlandés en Liga Conferencia, mientras que los de Mikel Arteta no jugarán porque esa semana no hay partidos de Liga de Campeones.

"Siempre hablo de cometer errores como parte del desarrollo. Creo que la EFL (English Football League, por sus siglas en inglés) y la Premier League no resolvieron este problema antes del inicio de la temporada. Aprenderán de ello y estoy bastante seguro de que el próximo año tendrán la solución antes del comienzo de la temporada", concluyó Glasner.

