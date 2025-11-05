El Nottingham Forest recompensa al héroe que frenó al agresor del tren de Inglaterra

Por orden del dueño, Evangelos Marinakis, el club inglés ha entregado 10 000 libras a la página de donaciones de este aficionado del equipo, que está recuperándose de varias heridas en sus manos, cabeza y espalda.

Crean viajaba a casa después de ver en el City Ground de Nottingham el empate entre el Forest y el Manchester United de ese mismo día.

Además, el Forest le ha entregado un abono de temporada para el año que viene y le ha invitado a viajar con el equipo a un partido de Liga Europa, hospedándose en el mismo hotel que los jugadores y disfrutando del encuentro en el palco de directivos.

La página de donaciones de este aficionado tenía como objetivo reunir 500 libras para costear los gastos médicos ocasionados por la heroicidad de Crean, pero en apenas unas horas ha superado las 45 000 libras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En declaraciones a la BBC, Crean contó que el atacante, identificado como Anthony Williams, le preguntó en dos ocasiones: "¿Quieres morir?" y que forcejearon, lo que le costó los cortes en varias partes de su cuerpo.

"Es bonito que la gente me llame héroe, pero hay otros héroes ahí como la policía, los chicos que me sacaron del tren, las ambulancias, los trabajadores del hospital. Ellos son los verdaderos héroes", indicó.

Este ataque ocurrió en un tren que circulaba el sábado por la tarde en el trayecto entre Doncaster y Londres. El servicio fue interrumpido a su paso por Huntingdon tras recibir la policía numerosas llamadas alertando del apuñalamiento de varias personas.

En esa misma estación, los policías irrumpieron en los vagones y detuvieron a dos personas presuntos autores del ataque. Una de ellas ha sido puesta en libertad sin cargos y a la otra, un varón británico de 32 años, se le ha acusado de diez cargos de intento de asesinato, uno de agresión y otro de posesión de arma blanca.