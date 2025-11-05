Greif: "El Betis no será nada fácil, es un equipo con calidad en todas las posiciones"

El portero internacional eslovaco conoce bien al Betis tras haber jugado las cuatro últimas temporadas en el Real Mallorca, en la Primera División del fútbol español, hasta su fichaje el pasado verano por el Lyon, y declaró en la sala de prensa del Estadio La Cartuja, escenario del choque del jueves (20.00 GMT), que el equipo entrenado por el chileno Manuel Pellegrini "es un oponente muy bueno".

Greif destacó que la visita al campo del Betis es "una buena prueba" para los suyos, pues es "un equipo muy completo, tanto en ataque como defensivamente", y "un rival muy bueno" para ellos a estas alturas de la Liga Europa y también antes de recibir en su estadio, el próximo domingo, al PSG, líder de la liga francesa y del que le separan 4 puntos.

El cancerbero de Bratislava, relacionado el pasado verano con el Betis antes de su fichaje por el Lyon, negó que mantuviera una conversación personal con algún representante del club bético para su posible contratación.

El eslovaco, de 28 años, está imbatido en las tres primeras jornadas de la Liga Europa que se han disputado, en las que su equipo ha sumado tres victorias, y fue el héroe del Olympique de Lyon, por sus paradas y jugando su conjunto con diez desde el minuto 8 por la expulsión de Hans Hateboer, en el empate a cero ante el Stade Brestois en la pasada jornada de la Ligue 1.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy