2-0. El Stuttgart resurge al final y consigue su segunda victoria ante el Feyenoord

El equipo alemán presentó una alineación muy reconocible, con el español Chema Andrés formando pareja con el teutón Angelo Stiller en el centro del campo.

Ambos equipos dispusieron de buenas ocasiones para adelantarse en el marcador en una igualada primera mitad. En el minuto 12, el delantero Deniz Undav pudo adelantar a los locales. Tan sólo un par de acciones después el argelino Anis Hadj Moussa, muy activo, se encontró con el meta Alexander Nubel cuando ya cantaba el 0-1.

El Feyenoord hizo mucho daño con balones filtrados a la espalda de la defensa alemana. Justo al filo del descanso, el propio Moussa fue derribado por Max Mittelstadt cuando ya encaraba la meta de Nubel. El árbitro del encuentro, el rumano Horatiu Fesnic, pitó falta fuera del área y sancionó con amarilla a Mittelstadt en una jugada que podía haber cambiado el rumbo del partido.

Una acción similar, pero a favor del Sttutgart, se produjo en el minuto 57. El defensa Givairo Read, una de las perlas del Feyenoord, agarró al marroquí Bilal El Khannouss cuando encaraba en solitario la meta de Timon Wellenreuther. De la misma forma, el colegiado decidió dejar la sanción en tarjeta amarilla.

El partido continuó igualado, pero sin grandes ocasiones. En el minuto 83, El Khannouss cabeceó a la perfección un centro preciso de Lorenz Assignon desde la derecha para romper la igualada y marcar el 1-0.

Con poco tiempo para reaccionar, el Feyenoord subió las líneas y pasó al ataque, pero descuidó su propia portería. En un contragolpe fulgurante, Undav firmó el 2-0 dejando la victoria en casa, la segunda de los alemanes en la competición.