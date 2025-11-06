El “Tata” Martino vuelve al Atlanta United de Miguel Almirón

El “Tata” se ha comprometido con el United hasta el final de la temporada 2027, según informó la franquicia este jueves. Arthur M. Blank, propietario del club, expresó su entusiasmo: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Tata nuevamente. Es un entrenador excepcional que consolidó nuestra identidad en la MLS”.

Martino fue el primer entrenador de la franquicia al unirse a la MLS en 2017. Apenas un año después, condujo al equipo al título de liga con un plantel donde brillaban Josef Martínez y Miguel Almirón. Tras estas exitosas campañas, el argentino dejó el club para dirigir a la selección mexicana.

A mediados de 2023, Martino volvió al fútbol estadounidense para dirigir al Inter Miami de Lionel Messi. Su etapa en Florida incluyó el primer título del club, la Leagues Cup de 2023, y un récord de puntos en la fase regular de la MLS en 2024. Su ciclo en Miami terminó abruptamente en noviembre de 2024 tras una inesperada eliminación en la primera ronda de playoffs, precisamente ante el Atlanta United. El argentino explicó su salida del Inter por motivos personales, siendo reemplazado por su compatriota Javier Mascherano.

En Atlanta, el “Tata” reemplazará al noruego Ronny Deila, quien fue destituido en octubre. Deila dejó al equipo en la penúltima posición de la Conferencia Este.

