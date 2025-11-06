La mala racha del Elche contra el mejor momento de la Real Sociedad

El conjunto ilicitano firmó un inicio de competición espectacular, pero se ha estancado en las últimas jornadas, en las que solo ha sumado un punto de los doce posibles, mientras que el equipo donostiarra, revitalizado tras su victoria en el duelo vasco ante el Athletic, se encuentra en plena escalada clasificatoria.

El bloque dirigido por Eder Sarabia ha perdido efectividad en las últimas semanas y, aunque mantiene una cómoda renta sobre la zona de descenso, necesita ganar para romper la mala dinámica y afrontar sin urgencias el exigente calendario que le espera tras el parón.

El técnico vasco dispone para este partido de toda la plantilla y solo mantiene la duda del central Pedro Bigas, con problemas musculares. El defensa apenas se ha ejercitado durante la semana, pero Sarabia no lo descarta y esperará hasta el último momento para saber si puede contar con él.

No se prevén grandes cambios en la alineación del Elche, más allá de la posible baja de Bigas, que sería cubierta, casi con total seguridad, por Víctor Chust.

En las filas contrarias, este jueves se cumplen siete meses desde la última victoria txuri urdin a domicilio, el 6 de abril en Gran Canaria, una dinámica que la Real Sociedad quiere romper en su mejor momento de la temporada tras ganar el derbi ante el Athletic en el descuento y encadenar tres triunfos consecutivos.

A pesar de ello, los puestos de descenso siguen más cerca que los que dan acceso a competiciones europeas, pero las sensaciones desde el último parón son otras, con siete puntos de nueve y dos victorias balsámicas en Anoeta.

Para el choque de mañana, Sergio Francisco ha facilitado una convocatoria de 24 futbolistas en la que no figura Barrenetxea, sin lesión pero con molestias desde el derbi.

En su lugar entra el canterano Marchal. El que sí ha llegado a tiempo es Arsen Zkharyan, con una sobrecarga en el derbi y que este jueves ha completado su primer entrenamiento junto al resto de la plantilla.

Ante la ausencia del extremo donostiarra, uno de los futbolistas más en forma en este inicio liguero, todo apunta a que Guedes se desplazará a la izquierda y dejará la banda derecha a un recuperado Take Kubo.

En el resto de la alineación no se esperan sorpresas en el último encuentro antes del parón y el técnico de Irun podría repetir el once que ganó al Athletic, a excepción del mencionado cambio de Barrenetxea por Kubo.

Elche: Iñaki Peña; Álvaro Núñez, Affengruber, Bigas o Chust, Pedrosa o Pétrot; Mendoza o Neto, Febas, Aguado, Germán Valera; Mir y André da Silva.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais Méndez; Guedes, Kubo y Oyarzabal.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité Castellano-Manchego)

Puestos: Elche (9º, 14 puntos); Real Sociedad (14º, 12 puntos).

El dato: La Real Sociedad ha ganado en sus tres últimas visitas al estadio del Elche.

La frase: Sarabia: "La Real es un grandísimo equipo, con muchas cualidades y tremendamente agresivo".

Sergio Francisco: "Va a ser un partido de mucha exigencia".

Bajas: Orri Óskarsson, Iñaki Rupérez, Yangel Herrera, Jon Karrikaburu y Ander Barrenetxea (Real Sociedad) por lesión.

Dudas: Pedro Bigas (Elche), por lesión muscular.