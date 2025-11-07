El Espanyol mide la solidez en casa ante un Villarreal herido por su traspié en Chipre

El conjunto catalán, pese al último bache, vive un buen momento futbolístico. Es un habitual en los puestos europeos y desea mantener la buena dinámica general. El vestuario blanquiazul, eso sí, es consciente de que el Villarreal es uno de los rivales más potentes de la competición.

La visita del equipo amarillo es un examen de nivel para medir el peso del factor campo. Además, el conjunto castellonense suele firmar buenos resultados en el feudo periquito: en sus últimas cinco visitas en LaLiga, el balance es de una victoria para el anfitrión (3-1, curso 2018-19), tres para el conjunto visitante y un empate.

El Espanyol no podrá contar el capitán Javi Puado, recuperándose de un esguince en la rodilla derecha. Tampoco estarán el lateral Carlos Romero ni el centrocampista Ramon Terrats, cedidos por el Villarreal con una cláusula, que no será abonada, que obligaría al club catalán a pagar si se enfrentaran a la entidad amarilla.

El cuadro blanquiazul confía en dedicar el triunfo a su director deportivo, Fran Garagarza, ingresado en el Hospital Sant Pau de Barcelona tras sufrir un infarto el martes por la mañana, donde se encuentra estable dentro de la gravedad.

El Villarreal tiene como reto medir su dureza mental del Villarreal al quedar tocado moralmente debido a la derrota esta semana en la Liga de Campeones ante el Pafos chipriota, un inesperado tropiezo ante un rival de presupuesto muy inferior que deja el equipo con pocas opciones de clasificación a la siguiente fase.

Los de Marcelino afrontaron ese choque tras haber encadenado dos victorias ligueras y ahora buscarán una tercera seguida para pasar la página del Pafos y llegar al parón de las selecciones en la tercera plaza, que es la que ahora ocupa con un punto de ventaja sobre el Atlético de Madrid.

El Espanyol tiene cinco puntos menos que los 23 del Villarreal por lo que una victoria local haría que pasara a tenerlo a tiro y un triunfo visitante ensancharía la distancia a casi tres triunfos.

En el capítulo deportivo, el Villarreal mantiene las bajas de los lesionados de larga duración Logan Costa y Willly Kambwala, a los que se suma Manor Solomon, con problemas en la espalda.

El desgaste del encuentro en Chipre y un largo viaje que se prolongó durante toda la noche abren la puerta a que el técnico asturiano haga algunos cambios más de los habituales para compensar el desgaste.

En la portería, Luiz Júnior ha tenido continuidad en los últimos encuentros pero no se puede descartar a Arnau Tenas, dado que el técnico los va alternando cada pocos partidos.

En la línea defensiva, la novedad puede ser Alfonso Pedraza en el lateral izquierdo, mientras que en el centro del campo puede haber hasta tres caras nuevas, las de Santi Comesaña, Thomas Partey e Ilias Akhomach.

También en ataque puede haber revolución y que Gerard Moreno y Tani Oluwaseyi ocupen el sitio que tuvieron en la Liga de Campeones Ayoze y Mikautadze.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Riedel, Cabrera, Salinas; Pol Lozano, Pickel, Edu Expósito; Dolan, Pere Milla y Roberto Fernández.

Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Juan Foyth, Renato, Veiga, Alfonso Pedraza; Santi Comesaña, Thomas Partey, Ilias Akhomach, Alberto Moleiro; Gerard Moreno y Tani Oluwaseyi.

Puestos: Espanyol (6º, 18 puntos), Villarreal (3º, 23 puntos).

El dato: El Espanyol únicamente ha perdido un partido en casa (Betis, 1-2).

Cabrera: "El Villarreal es uno de los mejores de LaLiga".

Bajas: Puado (lesión), Romero (cláusula del miedo), Terrats (cláusula del miedo) en los locales y Logan Costa, Kambwalay y Manor Solomon (lesión) en los visitantes.

Apercibidos: Pape Gueye en el Villarreal.