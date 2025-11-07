Guardiola no quiere tomar riesgos con Rodri

Rodri, que arrastra problemas físicos toda la temporada, fue baja de última hora este miércoles en el partido de Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund por no encontrarse "perfecto" y Guardiola apuntó a que no estará tampoco contra el Liverpool.

"Veremos mañana, pero por ahora no creo que tomemos ningún riesgo. Luego está el parón por fútbol de selecciones. Estamos en noviembre, la parte más importante de la temporada está aún por llegar y le necesitamos", dijo Guardiola este viernes en rueda de prensa.

"Ojalá pudiéramos tenerle ya, pero Nico (González) se está convirtiendo en un jugador muy importante".

Rodri solo ha jugado unos minutos contra el Bournemouth desde el pasado 5 de octubre, cuando se lesionó en los isquiotibiales contra el Bournemouth.

Pese a que el problema muscular no revestía mucha gravedad, Rodri se perdió cuatro encuentros con el City y dos con España.

El centrocampista no ha sido incluido en la lista de Luis de la Fuente para los dos próximos compromisos de la selección española.