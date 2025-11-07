Mundial Sub 17 Qatar: Ganar para despegar, obligación de la Albirrojita

Este es el momento del despegue de la Albirrojita en el torneo, tras la derrota en el debut ante Uzbekistán (1-2), ya que de no sumar los tres puntos quedaría prácticamente sin chances de avanzar a la siguiente ronda.

Bajo la dirección del entrenador Mariano Uglessich, los chicos trabajaron este viernes a doble turno, por la mañana en el gimnasio y por la tarde en campo, buscando mejorar los detalles que terminaron en la derrota en el debut, así como potenciar el nivel ofensivo del equipo.

Paraguay mide a Panamá, otro equipo que inició sin sumar el certamen, cayendo frente a Irlanda por 1-4. En el otro encuentro del Grupo J, los irlandeses se enfrentan a Uzbekistán, en duelo de líderes de la serie, ambos con tres unidades.

La selección nacional debe sumar este sábado ante Panamá, para llegar con chances a la última fecha, el martes a las 10:30, cuando dispute su último partido ante Irlanda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Brasil suma y sigue

La selección de Brasil sumó este viernes su segunda victoria en el Mundial de Qatar, esta vez frente a Indonesia por 4-0, habilitando su pase a la siguiente instancia. En la primera ronda del Grupo H, la canarinha había goleado a Honduras por 7-0, sumando seis puntos al igual que Zambia, su rival de la última fecha, por definir al vencedor del grupo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las selecciones de Venezuela y Colombia no pasaron del empate. La Vinotinto igualó con Egipto (1-1) y la colombiana con El Salvador, sin goles.