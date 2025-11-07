Fútbol Internacional
07 de noviembre de 2025 - 18:45

Mundial Sub 17 Qatar: Ganar para despegar, obligación de la Albirrojita

Movilización de los chicos de la Albirroja Sub 17, preparando el juego de este sábado ante Panamá.
Movilización de los chicos de la Albirroja Sub 17, preparando el juego de este sábado ante Panamá.Gentileza

La selección nacional tendrá este sábado su segunda presentación en el Mundial Sub 17 enfrentando a Panamá, a partir de las 12:15 (hora paraguaya).

Por ABC Color

Este es el momento del despegue de la Albirrojita en el torneo, tras la derrota en el debut ante Uzbekistán (1-2), ya que de no sumar los tres puntos quedaría prácticamente sin chances de avanzar a la siguiente ronda.

Bajo la dirección del entrenador Mariano Uglessich, los chicos trabajaron este viernes a doble turno, por la mañana en el gimnasio y por la tarde en campo, buscando mejorar los detalles que terminaron en la derrota en el debut, así como potenciar el nivel ofensivo del equipo.

Paraguay mide a Panamá, otro equipo que inició sin sumar el certamen, cayendo frente a Irlanda por 1-4. En el otro encuentro del Grupo J, los irlandeses se enfrentan a Uzbekistán, en duelo de líderes de la serie, ambos con tres unidades.

La selección nacional debe sumar este sábado ante Panamá, para llegar con chances a la última fecha, el martes a las 10:30, cuando dispute su último partido ante Irlanda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Brasil suma y sigue

La selección de Brasil sumó este viernes su segunda victoria en el Mundial de Qatar, esta vez frente a Indonesia por 4-0, habilitando su pase a la siguiente instancia. En la primera ronda del Grupo H, la canarinha había goleado a Honduras por 7-0, sumando seis puntos al igual que Zambia, su rival de la última fecha, por definir al vencedor del grupo.

Las selecciones de Venezuela y Colombia no pasaron del empate. La Vinotinto igualó con Egipto (1-1) y la colombiana con El Salvador, sin goles.