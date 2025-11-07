Fútbol Internacional
07 de noviembre de 2025 - 18:49

Premier League: Sunderland, sin Alderete, buscará frenar al Arsenal

El paraguayo Omar Alderete no podrá jugar este sábado ante Arsenal.
El recién ascendido Sunderland, buscará frenar este sábado al líder de la Premier League, el Arsenal, cuando lo reciba en su Estadio de Luz, a las 14:30 (hora paraguaya), por la fecha 11 del torneo.

El defensor paraguayo y de la Albirroja, Omar Alderete, no será tenido en cuenta para este compromiso, lo anunció el club en su cuenta de X.

Mikel Arteta, técnico del Arsenal, celebró la vuelta a los entrenamientos del brasileño Gabriel Jesús diez meses después de romperse el ligamento cruzado.

Por su parte, Manchester City (2º) y Liverpool (3º) reabren el domingo su moderna rivalidad, momento en el que Phil Foden y Mohamed Salah parecen haber despertado el olfato de gol.

* Programa: Sábado: Tottenham-Manchester United, West Ham-Burnley, Everton-Fulham, Sunderland-Arsenal y Chelsea-Wolverhampton; Domingo: Crystal Palace-Brighton, Nottingham-Leeds, Aston Villa-AFC Bournemouth, Brentford-Newcastle y Manchester City-Liverpool.

