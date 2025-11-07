Premier League: Sunderland, sin Alderete, buscará frenar al Arsenal

El defensor paraguayo y de la Albirroja, Omar Alderete, no será tenido en cuenta para este compromiso, lo anunció el club en su cuenta de X.

Mikel Arteta, técnico del Arsenal, celebró la vuelta a los entrenamientos del brasileño Gabriel Jesús diez meses después de romperse el ligamento cruzado.

Por su parte, Manchester City (2º) y Liverpool (3º) reabren el domingo su moderna rivalidad, momento en el que Phil Foden y Mohamed Salah parecen haber despertado el olfato de gol.

* Programa: Sábado: Tottenham-Manchester United, West Ham-Burnley, Everton-Fulham, Sunderland-Arsenal y Chelsea-Wolverhampton; Domingo: Crystal Palace-Brighton, Nottingham-Leeds, Aston Villa-AFC Bournemouth, Brentford-Newcastle y Manchester City-Liverpool.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy