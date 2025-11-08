Calero: "Los árbitros saben donde están pitando y hacia donde van"

"Prefiero no hablar, pero los árbitros saben donde están pitando y hacia donde van. Siempre intento valorar las cosas desde el fútbol. Al árbitro no le doy importancia ni para bien ni para mal. Hacer bien las cosas depende del juego, no del árbitro. Quejándome de los árbitros y de que efectivamente podía haber pitado alguna falta más y del fuera de juego no arregla nada. El juego va por delante", dijo.

En este sentido, sobre el tanto anulado a su equipo en el tiempo de descuento, señaló que él cree que no fue fuera de juego. "Lo he visto repetido y no creo que haya sido fuera de juego, pero yo lo he visto desde la emotividad".

Sobre el partido destacó que su equipo "compitió". "El equipo compitió, pero en el fútbol se trata de puntuar. En la segunda parte el equipo estaba razonablemente bien. Hasta el 2-1 hemos retomado y nos hemos equivocado con el 3-1. Luego hemos marcado el 3-2, aunque nos lo hayan anulado".

Sobre el futuro del equipo y la posición difícil en la tabla, dijo: "Estamos preparados. Sabemos que nos espera un año complicado y que tenemos que estar en arenas movedizas. La cuestión es no ponerse nervioso e ir sacando puntos. El equipo tiene que coger el grado de madurez en la categoría. Nosotros vamos a seguir compitiendo. El equipo no va a dejar de creer". EFE.

