Trejo pide seguir "caminando unidos" antes del derbi frente al Real Madrid

La victoria frente al Lech Poznan polaco (3-2), con remontada y un épico gol en el tiempo añadido de la segunda parte de Álvaro García, quedó empañada por el incidente ocurrido en el banquillo en el minuto 54 de ese partido. Fue cuando Balliu se tomó a mal el cambio y tuvo unas palabras con su entrenador que vieron muchos de los asistentes en directo al estadio y que también captaron las cámaras de televisión.

Desde el vestuario rayista el mensaje que se lanza es que todo está solucionado tras las reuniones que han tenido, que todo fue provocado por la tensión del encuentro y que no hay ningún tipo de fractura dentro del equipo.

El último en hablar de este asuntos, a través de una carta en sus redes sociales, ha sido Trejo, ídolo de la afición rayista.

"En un equipo, cada persona aporta una pieza única del rompecabezas. A veces el camino se vuelve desafiante, otras veces celebramos grandes logros, pero lo que realmente da sentido a cada paso es saber que no caminamos solos", declara el argentino.

"Avanzar juntos significa apoyarnos, escucharnos y celebrar tanto los éxitos individuales como los colectivos. Significa entender que cuando uno crece, todos crecemos; y cuando uno tropieza, el grupo está ahí para tender la mano. La verdadera fortaleza no está en llegar más rápido, sino en llegar todos juntos, con la satisfacción de haber compartido el esfuerzo, la entrega y el compromiso. Porque los grandes resultados no nacen de una sola persona, sino de un equipo que confía, colabora y sueña en la misma dirección", apunta.

"Sigamos caminando unidos, construyendo cada día un camino más sólido, más humano y más fuerte, como un solo equipo. Soy consciente que me queda poco con este hermoso grupo humano , así que los invito a que disfrutemos cada partido , cada momento juntos y que cada partido en nuestra casa sea una fiesta. Demos valor a todo lo que este grupo de amigos está consiguiendo solo con defendernos adentro como lo hacemos afuera!!", señala.

"Los esperamos para que el domingo sea una fiesta , como siempre todos juntos!!", concluye.