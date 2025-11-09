Courtois y Fede Valverde se van de Vallecas con problemas musculares

Courtois sufre una sobrecarga en el muslo derecho y Fede Valverde, molestias en el aductor de la pierna derecha, según informaron a EFE fuentes del club blanco.

Dean Huijsen, que fue sustituido al descanso, no tiene ninguna molestia. El cambio fue por decisión técnica de Xabi Alonso y se podrá concentrar en la tarde del lunes con la selección española.

Courtois, que pudo acabar el partido ante el Rayo pese a sentir la molestia muscular, será sometido a una resonancia magnética para comprobar si puede disputar con Bélgica los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial 2026, ante Kazajistán y Liechtenstein.

Fede Valverde volvió a sentir molestias musculares. Le pasó lo mismo en Anfield ante el Liverpool en la Liga de Campeones, pero no le impidieron jugar en Vallecas, donde disputó varios minutos con gestos de dolor, llevándose la mano a la parte trasera del muslo derecho.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La selección de Uruguay cerrará 2025 con dos amistosos ante México y Estados Unidos.