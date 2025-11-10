El Liverpool supera las derrotas de toda la pasada Premier en solo once jornadas

A pesar de llegar con la moral por las nubes tras doblegar al Real Madrid en Liga de Campeones entre semana, la última derrota se produjo este domingo por un contundente 3-0 frente al Manchester City que deja a los 'reds' a ocho puntos del líder, el Arsenal, y en la octava posición, por detrás de Tottenham, Aston Villa y Manchester United solo por diferencia de goles.

En la campaña anterior, los de Arne Slot se proclamaron campeones con 84 puntos, diez más que los 'gunners', tras un balance de 25 victorias, nueve empates y cuatro derrotas, y fue precisamente después de asegurar matemáticamente el título cuando llegaron dos de esas derrotas.

Comparativamente, a estas alturas del curso pasado, el Liverpool sumaba 28 puntos y lideraba la clasificación y, en esta campaña, apenas alcanza los 18.

En la 2022-23 había registrado menos puntos a estas alturas (16) y acabó la temporada quinto, fuera de los puestos de Liga de Campeones.

El registro de cinco derrotas convierte al equipo en el vigente campeón con más tropiezos tras 11 jornadas desde el Leicester de 2016-17, solo superado por el Chelsea de 2015-16, que perdió seis.

Además, la última derrota ante el equipo dirigido por Pep Guardiola supone la cuarta consecutiva fuera de casa en el torneo doméstico, algo que no ocurría desde abril de 2012 bajo la dirección de Kenny Dalglish.

En los últimos cuatro desplazamientos los 'reds' han caído más veces que en los primeros 21 partidos fuera de casa bajo las órdenes de Arne Slot (13 victorias, 5 empates, 3 derrotas).

La comparación histórica tampoco favorece, ya que solo tres equipos en más de un siglo de liga inglesa han sido capaces de conquistar el título tras perder cinco de sus primeros once partidos (el Manchester City en 1967-68, el Sunderland en 1912-13 y el propio Liverpool en 1905-06).

La temporada no comenzó de la mejor forma al perder la Community Shield en los penaltis frente al Crystal Palace, aunque esa derrota fue seguida por una racha de siete victorias consecutivas en Premier League, Liga de Campeones y Copa de la Liga.

Sin embargo, tras ese inicio arrollador, el Liverpool cayó en picado con cuatro derrotas consecutivas —tres en Premier y una en la Liga de Campeones— antes de lograr un respiro con el 1-5 frente al Eintracht de Frankfurt, aunque volvió a perder contra el Brentford y fueron eliminados de la Copa de la Liga en cuartos por el Crystal Palace.

Posteriormente, lograron victorias importantes ante el Aston Villa y Real Madrid, pero volvieron a caer derrotados frente a los 'citizens' en un partido que incluyó un polémico gol anulado a Virgil Van Dijk por fuera de juego posicional de Andrew Robertson con 1-0 en el marcador.

La fragilidad defensiva del equipo, que ha recibido 18 goles en once jornadas de Premier y solo ha dejado la portería a cero en tres encuentros, sigue siendo una asignatura pendiente y un factor clave a mejorar para recuperar el rendimiento de los últimos años.

En ataque, pese al gran desembolso de este verano -incluidos 150 millones en Alexander Isak, 125 en Florian Wirtz y 95 en Hugo Ekitik-, el rendimiento está lejos de lo esperado.

Isak, que se ha perdido los últimos cinco partidos por lesión, solo ha marcado un gol y dado una asistencia; Wirtz logró sus dos primeras asistencias ante Eintracht de Frankfurt, pero en la liga todavía no ha contribuido a ninguna acción de gol y Ekitike, por su parte, es el único que está respondiendo, con cinco goles y una asistencia.

A esta situación se suma el bajo nivel de Mohamed Salah, que la temporada pasada lideró al equipo con 29 goles y 18 asistencias para conquistar la Premier, y que apenas suma cinco goles, el último ante el Aston Villa, y tres asistencias este curso.

Ante el City, el egipcio realizó tres disparos, ninguno a puerta, y cayó en fuera de juego en cuatro ocasiones.

"El margen todavía existe, pero tenemos que reaccionar ya", expresó el técnico Arne Slot, que confía en recuperar al equipo en los próximos compromisos tras el parón de selecciones ante el Nottingham Forest y el West Ham, aunque entre medias jugará contra el PSV en Liga de Campeones.