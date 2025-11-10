El Real Madrid, a prolongar el pleno

El equipo de Pau Quesada comenzó su andadura con una notable goleada sobre el Roma (6-2) en Valdebebas y un triunfo de auténtico peso a domicilio ante el PSG (1-2), a los que intentará dar continuidad ante el otro conjunto de la capital francesa, el París FC.

El Real Madrid tratará de paso de quitarse la espina de los enfrentamientos ante este equipo en la edición del torneo continental 2023-24, ya que perdió en casa por 0-1 y en el feudo francés por 2-1, lo que abocó al cuadro que dirigía Alberto Toril al último puesto del grupo D y a la consiguiente eliminación.

En la actual campaña el equipo francés que entrena Sandrine Soubeyrand se encuentra en la decimotercera plaza provisional, es decir, en la zona del k.o., tras haber cedido un empate a dos ante el OH Leuven en casa y ser goleado por el campeón inglés, el Chelsea (4-0).

En la Liga francesa es tercero tras los todopoderosos Lyon y PSG, con un balance de dos derrotas y cinco victorias, la última el viernes en el campo del Lens (1-2) con remontada incluida en la segunda mitad gracias a los tantos de Lorena Azzaro y la polaca Klaudia Jedlinska.

Este triunfo y la necesidad de despegar le pueden hacer más peligroso en el Alfredo di Stéfano para un Real Madrid que encara el encuentro en plena racha de triunfos en la Liga F, con cinco consecutivos -siete incluido el torneo europeo-, los tres últimos sin encajar y con Misa Rodríguez bajo los palos y ya la jugadora del club con más partidos tras superar a Olga Carmona.

Pau Quesada aprovechó el encuentro ante el Alhama ElPozo, al que goleó por 5-0, para hacer numerosas rotaciones. Fue un choque en el que la joven Iris Ashley compartió titularidad con la joya de la cantera, Pau Comendador, la neerlandesa Lotte Keukelaar se estrenó en el capítulo anotador y la colombiana Linda Caicedo puso el colofón con un gol maradoniano que ha dado la vuelta al mundo. Lo peor fueron los problemas físicos de la mediocampista francesa Sandie Toletti, que se tuvo que retirar justo antes del cuarto de hora.

La gestión del tiempo se antoja imprescindible, más teniendo en cuenta lo que le viene por delante al cuadro de Pau Quesada. El sábado visitará al Barcelona, líder indiscutible de la Liga F, y el próximo miércoles hará lo propio ante el Arsenal, vigente campeón continental ante el que cayó la pasada campaña en los cuartos y luego se impuso al cuadro azulgrana en la final de Lisboa.

Real Madrid: Misa Rodríguez, Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Yasmin, Angeldahl, Dabritz, Weir, Feller, Alba Redondo y Linda Caicedo.

París FC: Chavas, Hocine, Greboval, Davis, Bogaert, Le Moguedec, Corboz, Picard, Jedlinska, Mateo y Azzaro