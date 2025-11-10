El Sunderland adelantó vallas publicitarias para frenar los saques de banda del Arsenal

La emisora pública BBC sostiene que los ‘black cats’ trataron de “limitar el peligro” de los ‘gunners’ en las jugadas a balón parado. Lo hicieron “concretamente en los saques de banda largos, moviendo las vallas publicitarias” para reducir el espacio de las carreras de aproximación.

También la cadena Sky se preguntó si el Sunderland empleó “tretas” para dificultar los saques de banda del Arsenal en el Estadio de la Luz. “¿Estás seguro de que estaban adelantadas? Debe haber sido el viento”, bromeó Régis Le Bris, técnico del Sunderland, tras el empate. El resultado fue gracias a un gol de Brian Brobbey en el minuto 94 que impidió a los de Mikel Arteta conseguir su sexta victoria consecutiva en la Premier League. Los ‘cañoneros’, que no encajaban dos goles desde la jornada 36 de la pasada temporada y llevaban 811 minutos sin recibir un tanto, se vieron sorprendidos.

Fueron sorprendidos por un Sunderland que está cuajando un espectacular inicio de campaña al situarse cuarto en la tabla con 19 puntos. El equipo se encuentra a solo siete del propio Arsenal, líder del campeonato. “Intentamos cuidar los pequeños detalles para ganar el partido. Ellos son muy fuertes en las jugadas a balón parado, así que tratamos de reducir esa amenaza. Era importante encontrar soluciones”, añadió el técnico francés. La estrategia del Sunderland no es nueva ya que el club la había empleado la temporada pasada.

La empleó en la vuelta de las semifinales del play-off de ascenso a la Premier League frente al Coventry City. En ese partido, también adelantaron las vallas para limitar los saques en largo del defensa Milan van Ewijk. El plan funcionó y los ‘black cats’ consiguieron el pase a la final con un gol en el último minuto de la prórroga y, posteriormente, el ascenso. Los saques de banda largos se han convertido en la nueva moda de la liga inglesa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Apenas en las primeras siete jornadas, según datos de Opta, ya se habían ejecutado casi la mitad de saques de banda al área que en toda la pasada temporada. Esta es una vuelta al fútbol de antaño que ha sorprendido a muchos en Inglaterra. También hace recordar al Stoke City de Tony Pulis y a su mítico lanzador Rory Delap. “No he visto nada como esto en mi vida”, dijo Luiz Felipe Scolari, entonces técnico del Chelsea, al describir los misiles que Delap lanzaba desde la banda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tal era el temor que generaban aquellos saques, que Boaz Myhill, portero del Hull City, llegó a preferir conceder un córner antes que un saque de banda. Esto era para evitar el quebradero de cabeza que suponían los balones del irlandés.