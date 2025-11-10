Mundial Sub 17 Qatar: Por una sonrisa de clasificación

El compromiso está marcado para las 10:30 de nuestro país, similar horario para el otro partido de la misma llave, entre Uzbekistán y Panamá.

El cuadro irlandés es el líder de la serie, con seis unidades, tras los triunfos frente a Panamá (4-1) y Uzbekistán (2-1), mientras que nuestra selección iguala en puntos con Uzbekistán (3), pero ocupa el tercer lugar por el resultado directo entre ambos (1-2), en la primera ronda.

Un triunfo frente a Irlanda estaría asegurando el pase directo a la ronda de 32 de la selección nacional, pero un empate y dependiendo del resultado entre Panamá y Uzbekistán, Paraguay estaría avanzando como segundo o mejor tercero.

En caso de derrota, ya dependerá de los ocho cupos restantes para completar la grilla de 32 equipos para la siguiente fase, ya que son 24 los equipos que pasan directamente como primero y segundo y quedan ocho plazas para los mejores terceros.

El seleccionado dirigido por Mariano Uglessich ha demostrado un mejor nivel en el juego ante Panamá, especialmente en la segunda parte del compromiso.

En el caso de Paraguay, si queda en la primera o segunda posición se enfrentará con el primero o segundo del Grupo K. En el caso de quedar en tercer lugar, dependerá de la posición final entre los 8 para saber su rival.

Selecciones clasificadas

Venezuela, que ganó el pulso a Inglaterra en la última jornada, Brasil, más goleador que Zambia, Alemania y Suiza, accedieron a los dieciseisavos de final sin conocer la derrota, tras cerrar sus respectivos cuartetos en la fase de grupos.

Junto a Venezuela e Inglaterra y Brasil y Zambia, superaron este tramo del evento Colombia, segunda del Grupo G que comandó Alemania, y Corea, que terminó por detrás de Suiza en el F. Aún queda por definir los mejores terceros, que se resolverán este martes.