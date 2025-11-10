Prisión preventiva para el presidente de un club y 7 árbitros por apuestas

El caso está relacionado con el escándalo de apuestas en el fútbol profesional turco por el que fueron sancionados ya 149 árbitros y tuvieron que dimitir 45 delegados de partido.

A raíz de la investigación de la Federación Turca de Fútbol (TFF), fueron trasladados este lunes a un juzgado Özkaya, 17 árbitros y un periodista deportivo, y la Fiscalía pidió prisión preventiva para todos.

El tribunal decretó al final prisión preventiva para Özkaya y para siete árbitros, dejando en libertad con cargos a otros 11 acusados.

Özkaya, un empresario del sector de coches de alquiler, es presidente del Eyüpspor desde 2019, cuando el club estaba aún en la tercera división de Turquía.

Bajo su dirección, ascendió en 2021 a la segunda y en 2023 contrató como entrenador a Arda Turan, exjugador del Atlético de Madrid y el Barcelona, con el que ascendió en verano pasado por primera vez a la Superliga, en la que ocupa actualmente la penúltima posición.

Las detenciones de este lunes representan la primera intervención de la Judicatura en el escándalo de las apuestas entre profesionales del fútbol, especialmente árbitros.

La TFF promete erradicar el fenómeno de raíz, al tiempo que matiza que no hay indicios de una organización específica de apuestas que influya sobre los resultados y que la mayoría de los árbitros investigados perdían dinero en las apuestas.

La decisión judicial de este lunes sí contempla la posibilidad de que los árbitros, además de apostar, intentaran influir en los resultados de partidos.