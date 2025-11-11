Montenegro y Rolón anotan en Ecuador

Con la goleada de Aucas contra Delfín 8-0 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito se cerró la quinta fecha de la fase final de la primera división de Ecuador.

Lea más: Paraguay avanza en el Mundial Sub 17

El boliviano Bruno Miranda anotó un doblete, y el resto de goles los hicieron los paraguayos Brian Montenegro y Carlos Rolón, y los ecuatorianos Renny Jaramillo, Jhon Ontaneda, Ederson Quiñónez y Ariel Almagro.

Aucas pasó al segundo lugar de segundo hexagonal de la fase final, con 49 puntos, uno menos que el líder Macará, y los mismos 49 de Emelec y Deportivo Cuenca. Completan el hexagonal El Nacional, con 42 unidades y el Delfín, con 35.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La necesidad de Aucas por mantenerse con opción por el billete internacional lo llevó a presionar por el gol, que cayó tras un desajuste defensivo de Delfín que aprovechó el paraguayo Montenegro para hacer el primer tanto con un preciso remate.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los problemas defensivos del Cetáceo limitaron su accionar en medio del malestar de su portero Brian Heras, que nada pudo hacer para detener un violento disparo de Jaramillo desde fuera área para el segundo tanto del Aucas.

Tras un tiro libre de Jonathan Mina, el defensa paraguayo Rolón remató de cabeza para hacer el tercero. Los fanáticos del “Papá Aucas” no terminaban la celebración del tercer gol y cayó el cuarto, a través del atacante boliviano Miranda, que desde corta distancia y con arco vacío empujó el balón, tras un pase retrasado de Luis Cano.

El quinto gol del cuadro quiteño llegó fruto de una serie de toques del balón por sus jugadores ante la pasividad de los defensas del visitante, y el boliviano Miranda volvió a rematar a placer desde corta distancia.

El defensa Ontaneda cabeceó el balón y anotó a placer el sexto gol en medio de la pasividad de los defensas contrarios, amplió la ventaja Ederson Quiñónez y cerró cifras Ariel Almagro.

La clasificación de goleadores continúa liderada por el ecuatoriano Jorge Daniel Valencia, de Manta, con 19. Le siguen con 18 los argentinos Claudio Spinelli, del Independiente del Valle; Rafael Monti, del Vinotinto; y Byron Palacios, de la Universidad Católica. EFE