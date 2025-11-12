Eliminatorias europeas: Italia, ante un difícil panorama

La situación de la Azzurra es otra vez complicada: Italia no disputa los octavos de final de un Mundial desde su último título en 2006. En estos últimos 20 años cayó en la fase de grupos en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, antes de ni siquiera clasificar a Rusia 2018 ni Qatar 2022.

Alemania, la otra selección tetracampeona mundial, también ha vivido tiempos mejores: desde su título en 2014 no ha pasado de la fase de grupos en las dos siguientes ediciones.

Francia, que ha disputado las dos últimas finales planetarias, con victoria en 2018 y derrota en 2022, tiene asegurado ya el repechaje, y una victoria contra Ucrania en París dejaría la clasificación asegurada desde este jueves.

España, vigente campeona de Europa, también ha completado una gran fase de grupos, con pleno de victorias, antes de enfrentar a Georgia y Turquía. Para Inglaterra, este parón es un mero trámite, pues ya selló su clasificación en octubre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy